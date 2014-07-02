Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.