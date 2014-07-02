Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 6, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 6
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|400
|Longueur (m)
|10
|Filetage des raccords
|1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
|Poids emballage inclus (kg)
|2.7