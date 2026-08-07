Kit enrouleur de flexible automatique HDS C
Kit complet de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS Compact. Montage ultrasimple. Toutes les fonctions sont facilement accessibles.
Offre un confort maximal lors de l’enroulement et du déroulement du flexible HP. Comprend : tambour-enrouleur automatique, flexible HP et tous les raccords.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|30
Inclus dans la livraison
- Enrouleur de flexible
- Flexible haute pression et de raccordement