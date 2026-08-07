Lame pour LMO 18-36 Battery
La lame de tondeuse avec une largeur de coupe de 36 cm est parfaitement compatible avec la tondeuse sans fil LMO 18-36 Battery et assure une tonte irréprochable.
Les lames en acier très affûtées de la tondeuse sans fil LMO 18-36 Battery ne laissent aucun brin d'herbe effiloché sur leur passage. Avec une largeur de coupe de 36 centimètres, elles assurent une tonte nette et régulière des pelouses même aux endroits moins accessibles du jardin. Les lames en acier haut de gamme taillent sans effort chaque brin d'herbe à la même hauteur pour un résultat esthétique optimal. Le changement de la lame de la tondeuse s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation et le travail peut se poursuivre. La forme étudiée de la lame permet d'acheminer directement l'herbe coupée dans le bac de ramassage de la tondeuse sans résidus sur la pelouse. On se battrait presque pour tondre le jardin !
Caractéristiques et avantages
Lame en acier très affûtée
- L'utilisation d'un acier de haute qualité assure une tonte impeccable sans brins d'herbe effilochés.
Changement de lame facile
- Le changement de lame s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation.
Forme performante
- La forme étudiée de la lame permet d'acheminer directement l'herbe coupée dans le bac de ramassage de la tondeuse sans résidus sur la pelouse.
Accessoires sur mesure
- La lame de tondeuse est idéale pour la tondeuse sans fil LMO 18-36 Battery.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de coupe (cm)
|36
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|360 x 61 x 11
Domaines d'utilisation
- Pelouse