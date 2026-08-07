Les lames en acier très affûtées de la tondeuse sans fil LMO 18-36 Battery ne laissent aucun brin d'herbe effiloché sur leur passage. Avec une largeur de coupe de 36 centimètres, elles assurent une tonte nette et régulière des pelouses même aux endroits moins accessibles du jardin. Les lames en acier haut de gamme taillent sans effort chaque brin d'herbe à la même hauteur pour un résultat esthétique optimal. Le changement de la lame de la tondeuse s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation et le travail peut se poursuivre. La forme étudiée de la lame permet d'acheminer directement l'herbe coupée dans le bac de ramassage de la tondeuse sans résidus sur la pelouse. On se battrait presque pour tondre le jardin !