Pads lustrants pour pierre / linoléum / PVC
3 patins lustrants pour polir parfaitement les sols en pierre, PVC ou linoléum
3 patins lustrants pour la cireuse FP 303. Idéal pour le lustrage des sols en pierre matte, en PVC ou en linoléum. Attachez tout simplement les patins lustrants aux disques.
Caractéristiques et avantages
Pad de lustrage en microfibres de qualité supérieure
- Des résultats de lustrage parfaits sur des sols en pierre naturelle matte, en PVC et en linoléum
- Développé spécialement pour le lustrage des sols en pierre naturelle matte, en PVC et en linoléum
- Lavable en machine à 60 °C.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|125 x 125 x 15
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre mats naturels et synthétiques