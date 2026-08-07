Rouleau universel RCF 3
Rouleau microfibres pour un nettoyage humide en douceur de tous les sols durs avec le laveur robot RCF 3. Non pelucheux, très absorbant et résistant. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.
Le rouleau universel en microfibres haut de gamme pour le laveur robot RCF 3 de Kärcher permet un nettoyage humide en douceur de tous les sols durs, y compris le parquet. Le rouleau est non pelucheux, très absorbant et extrêmement résistant – idéal pour les trajets de nettoyage prolongés et un résultat propre, sans traces. Si le rouleau doit être remplacé ou nettoyé, le changement se fait en un clin d'œil, sans outils ni contact avec la saleté. Il suffit de retirer le rouleau usagé, d'encliqueter le nouveau rouleau et voilà. Le rouleau universel peut être lavé en machine jusqu'à une température de 60 °C puis réutilisé.
Caractéristiques et avantages
100 % microfibres de haute qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Changement de rouleau facile
- Le rouleau peut être changé en un clin d'œil, sans effort physique ni outils – il suffit de le retirer, d'encliqueter le nouveau rouleau et voilà.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|60 x 60 x 248
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés