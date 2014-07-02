Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.

Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 10
Couleur Blanc
Poids (kg) 0.6
Poids emballage inclus (kg) 0.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 365 x 240 x 85