Le rail de guidage CNS 18-30 est l'accessoire idéal pour la tronçonneuse à batterie CNS 18-30 Battery et offre de nombreux avantages. Le rail se remplace aussi rapidement que facilement et se caractérise par sa grande robustesse et sa longévité. En association avec la chaîne, le rail de guidage offre une sécurité maximale grâce à l'effet de rebond réduit permettant un travail sécurisé et contrôlé ainsi qu'une puissance de coupe optimale pour une multitude d'utilisations. Le rail de guidage CNS 18-30 est le choix parfait pour tous ceux qui ont besoin d'une tronçonneuse Kärcher fiable et performante pour le jardinage.