Programmateur WT 5
Le programmateur WT 5 met en marche et arrête l'arrosage du jardin de façon complètement indépendante. Le temps et la durée de l'arrosage peuvent être programmés précisément comme désiré.
Le programmateur WT 5 contient quatres modes à sélectionner: un arrosage automatique, un arrosage manuel, un arrosage par compte à rebours et une interruption de 24 heures. Dans le mode d'un arrosage automatique, le programmateur WT 5 garantit un arrosage exactement comme vous voulez, aux moments programmes avec la durée d'arrosage programmée auparavent. Le programma d'arrosage peut être activé pour chaque jour de la semaine et peut parcourir jusqu'à deux cycles par jour (le matin et/ou le soir). La durée maximale d'arrosage est 120 minutes. L'arrosage manuel peut être activaté à chaque instant. Dans le mode par compte à rebours, le ST 5 exécute l'arrosage pour une période définie et arrête l'arrosage de façon automatique à la fin de cette période. L'interruption de 24 heures permet aux utilisateurs d'interrompre le programme d'arrosage automatique pour 24 heures au maximum. Ce mode peut
Caractéristiques et avantages
Programmation précise à la journée, démarrage et durée de l'arrosage à la minute près (2 arrosages par jour)
Ecran détachable
Indication du niveau de ba latterie et fonction de rangement de la batterie de remplacement
Marche/Arrêt automatique
Utilisation manuel du programmateur
Démarrage de l'arrosage précis
Fonction pause de l'arrosage
Sécurité : quand la batterie est vide, la valve et l'écoulement d'eau sont arrêtés
Raccord d'eau librement rotatif
Durée d'arrosage maximale de 120 min
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|G3/4 + G1
|Pression max. (bar)
|10
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|112 x 125 x 129
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Inclus dans la livraison
- Batteries incluses: Non
Équipement
- Débit d'eau programmable: 1 Pièce(s)
- Batterie nécessaire
- Nombre de batteries: Bloc 1 x 9 V
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
Accessoires
Pièces de rechange Programmateur WT 5
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.