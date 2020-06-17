Aspirateur eau et poussières WD 3 S V-17/6/20
Avec sa cuve en acier inoxydable de 17 litres, son filtre à cartouche monobloc, son câble de 6 mètres, son flexible d'aspiration de 2 mètres et son rangement compact, le WD 3 S V-17/6/20 allie puissance d'aspiration et efficacité.
Le WD 3 S V-17/6/20 allie aspiration puissante et efficacité énergétique avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 000 watts. En outre, l'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol à clips sont parfaitement assortis et permettent ainsi d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières. Cet aspirateur eau et poussières se distingue par son format compact, une cuve en acier inoxydable robuste de 17 litres, un câble de 6 mètres, un flexible d'aspiration de 2 mètres et son sachet filtre en non-tissé. Grâce au filtre à cartouche monobloc, il est possible d'aspirer les saletés aussi bien humides que sèches sans devoir changer de filtre. La fonction de soufflerie est utile pour nettoyer les endroits difficiles d'accès. Le rangement du flexible est peu encombrant en le suspendant sur la tête de l'appareil. Le câble peut être rangé grâce au crochet pour câble tandis que les tubes et les suceurs pour sol se rangent sur le pare-chocs. Le système de verrouillage « Pull & Push » permet une ouverture et une fermeture très faciles de la cuve. La poignée de l'aspirateur peut être retirée afin de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Tout aussi astucieux : la surface de rangement sur la tête de l'appareil permet d'entreposer des outils et de petites pièces. La poignée de transport ergonomique assure un transport confortable.
Caractéristiques et avantages
Filtre à cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement compact du flexible sur la tête de l'appareil. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis et les clous.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d’aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.9
|Poids emballage inclus (kg)
|7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|353 x 328 x 493
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Nombre de filtres à cartouche: 1 Pièce(s)
- Nombre de sachets filtres en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Filtre à cartouche: Cellulose
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Pièces de rechange WD 3 S V-17/6/20
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