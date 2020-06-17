Aspirateur eau et poussières WD 3 V-17/6/20 Car (YYY) *CH
Le WD 3 V-17/6/20 Car est ultra-puissant et économe en énergie avec une cuve en plastique de 17 litres, un câble de 6 mètres, un flexible d'aspiration de 2 mètres et des suceurs spéciaux pour le nettoyage intérieur des véhicules en profondeur.
L'aspirateur eau et poussières WD 3 V-17/6/20 Car allie aspiration ultra puissante, efficacité énergétique et format compact, le tout avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 000 watts. De plus, l'appareil s'illustre par un suceur voiture, un suceur pour fentes extra long et un suceur pinceau à poils souples et durs. Pour les surfaces fragiles comme le tableau de bord, les endroits particulièrement sales comme le plancher, les surfaces étendues comme le coffre ou les endroits exigus entre les sièges : les brosses spéciales et les suceurs permettent de nettoyer à fond et sans effort les moindres recoins de l'habitacle. La poignée amovible permet de fixer les brosses et les suceurs directement sur le flexible d'aspiration pour accéder facilement aux endroits les plus exigus. Équipé d'une cuve en plastique robuste et résistante aux chocs de 17 litres, d'un câble de 6 m et d'un flexible d'aspiration de 2 m avec poignée amovible, d'un suceur pour sol à clip, d'un suceur pour fentes, d'un filtre à cartouche et d'un sachet filtre en non-tissé. Le filtre à cartouche monobloc permet d'aspirer les saletés sèches et humides sans devoir changer de filtre. Autres fonctionnalités : possibilités de rangement sur la tête de l'appareil, fonction de soufflerie pratique, système de verrouillage « Pull & Push » pour ouvrir et fermer facilement la cuve et une poignée de transport ergonomique.
Caractéristiques et avantages
Accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'habitaclePour les meilleurs résultats de nettoyage sur les surfaces sensibles, dans les interstices confinés et sur les grandes surfaces. Pour éliminer de manière optimale les saletés fines et tenaces.
Poignée amovibleOffre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration. Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Filtre à cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis ou les clous.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d’aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4.6
|Poids emballage inclus (kg)
|7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|349 x 328 x 492
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Suceur pour fentes extralong (350 mm)
- Suceur voiture
- Suceur-pinceau à poils souples
- Suceur-pinceau à poils durs
- Nombre de filtres à cartouche: 1 Pièce(s)
- Nombre de sachets filtres en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Filtre à cartouche: Cellulose
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Sièges de voiture
- Banquette arrière
- Espace réservé aux pieds
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Tableau de bord
- Console centrale
- Terrasses
- Cave
- Liquides
Accessoires
Pièces de rechange WD 3 V-17/6/20 Car (YYY) *CH
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