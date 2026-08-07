Aspirateur eau et poussières WD 4 S Go!Further
Le WD 4 S Go!Further est une édition limitée d'aspirateur eau et poussière noir contenant 35 % de plastique recyclé¹⁾ et équipé d'accessoires exclusifs tels que le suceur voiture.
L'aspirateur eau et poussière qui va encore plus loin : le WD 4 S Go!Further noir, disponible en édition limitée, fabriqué à partir de 35 % de plastique recyclé¹⁾ et doté d'accessoires exclusifs, offre les meilleurs résultats de nettoyage et un confort élevé. Le WD 4 S Go!Further, livré avec un suceur voiture et un kit de brosses d'aspiration, est très puissant et économe en énergie avec ses 1100 watts : dans le cas de l'aspirateur eau et poussières WD 4 S Go!Further, l'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis pour un résultat de nettoyage optimal. L'appareil possède une cuve en acier inoxydable de 20 litres robuste et résistante aux chocs et est équipé d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur pour sol à attache, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Grâce à son système breveté, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être démonté facilement et rapidement pour un nettoyage en profondeur, sans aucun contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie supplémentaire montre toute son utilité. La poignée amovible permet de fixerles accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Pour gagner de la place, le flexible peut être rangé sur le dessus de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le pare-chocs.
Caractéristiques et avantages
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Caractéristiques durablesDesign avec 35 % de plastique recyclé¹⁾
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Sac filtrant non-tissé avec système pratique de verrouillage
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1100
|Puissance d’aspiration (W)
|240
|Dépression (mbar)
|max. 240
|Débit d'air (l/s)
|max. 55
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête noir Cuve Acier inoxydable Pare-chocs noir
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|7.2
|Poids emballage inclus (kg)
|10.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Suceur voiture
- Suceur-pinceau à poils souples
- Suceur-pinceau à poils durs
- Nombre de sachets filtres en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Filtre plissé plat: Cellulose
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Pièces de rechange WD 4 S Go!Further
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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