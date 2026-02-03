Aspirateur sans fil VCS 3 Nano Complete
L'aspirateur poussières sans fil VCS 3 Nano : un allié compact et puissant pour une maison propre avec sa détection innovante de la saleté, son réglage intelligent de la puissance d'aspiration et son éclairage à LED.
L'aspirateur poussières sans fil VCS 3 Nano s'illustre en tant qu'allié compact et puissant pour le nettoyage quotidien. La puissance d'aspiration s'ajuste automatiquement en fonction du degré d'encrassement grâce à la détection intelligente de la saleté, ce qui garantit un nettoyage efficace avec une autonomie optimisée de la batterie. De plus, l'afficheur Clean Control indique le mode de nettoyage actuel et le degré d'encrassement. Équipé d'une technologie moderne à moteur BLDC et d'un joint optimisé sur le suceur pour sol, il garantit un excellent ramassage de la poussière sur toutes les surfaces. L'éclairage à LED sur le suceur pour sol rend en outre visibles même les saletés les plus fines. L'articulation à rotule orientable à 180° offre une grande maniabilité et glisse en douceur autour des meubles et dans les coins. La propreté de l'air expulsé est garantie par le système de filtration HEPA à plusieurs niveaux qui encapsule de manière fiable 99,9 % (testé selon EN CEI 62885-4:2020/A1:2023) des particules aspirées ; ainsi, le VCS 3 Nano convient particulièrement aux personnes souffrant d'allergies. Avec moins de 79 dB, un passage d'aspirateur ultra silencieux est possible, idéal pour les ménages avec des enfants ou des animaux domestiques. La recharge pratique et flexible s'effectue via USB-C et le support mural permet un rangement peu encombrant de l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Technologie Auto-SenseLa détection intelligente de la saleté optimise la puissance de nettoyage en mode automatique. La quantité de saleté est détectée automatiquement et la puissance d'aspiration est ajustée sur 3 niveaux en conséquence.
Afficheur Clean ControlL'afficheur fournit à tout moment un retour sur le processus de nettoyage et l'état de l'appareil : par ex. le mode de nettoyage, le degré d'encrassement du sol en mode automatique et le niveau de batterie. En mode automatique, l'afficheur signale le degré d'encrassement par le biais d'un code couleurs : turquoise pour pas ou peu de saleté, bleu pour une quantité moyenne et violet pour une grande quantité de saleté.
Articulation à rotule orientable à 180° et éclairage à LEDLe VCS 3 Nano contourne aisément tous les obstacles et éclaire même les recoins les plus sombres – pour un nettoyage en profondeur sans concessions.
Ultra léger et compact
- Avec un poids total de seulement 2,3 kg env., il est parfait pour un nettoyage sans effort, par ex. dans les escaliers ou en hauteur.
- Particulièrement léger en mode aspirateur à main avec seulement env. 1,4 kg de poids sans accessoires.
Plus de 99,9 % de particules filtrées grâce à la puissance du filtre HEPA
- Respirer librement : un air propre et sain grâce au filtre HEPA.
- Élimine 99,9 % des particules (testé selon la norme EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – idéal pour les personnes allergiques.
- Une maison hygiénique et propre – sans poussière ni allergènes.
Brosse turbo efficace
- Nettoyage en profondeur sur tous types de sols grâce à la technologie ultramoderne de suceur pour sol à entraînement électrique.
- Un concept d'étanchéité parfait garantissant une puissance d'aspiration maximale et une élimination efficace des saletés, même les plus tenaces.
- Élimine sans effort les poils d'animaux, la poussière et les grosses saletés des tapis, des sols durs et des rembourrages.
Moteur BLDC haute vitesse – puissant et durable
- Puissance de nettoyage impressionnante grâce à un régime élevé et une puissance d'aspiration optimale.
- Longévité et fiabilité grâce à l'entraînement sans balais – pour prolonger la durée de vie de votre aspirateur.
Agréablement silencieux (max. 79 dB)
- Idéal pour les foyers avec des enfants et des animaux domestiques – aucune nuisance sonore inutile.
Trois modes de nettoyage – flexible et efficace
- eco!Mode pour un minimum de 50 % d'économies d'énergie par rapport au mode automatique et jusqu'à 50 min d'autonomie.
- Mode automatique pour un ajustement automatique de la puissance d'aspiration.
- Mode boost pour une puissance maximale en cas de saletés tenaces – pour un résultat d'une propreté éclatante.
Port USB-C et vaste éventail d'équipements
- Compatible avec la plupart des chargeurs grâce au port USB-C.
- Les bons accessoires pour chaque tâche de nettoyage, qu'il s'agisse du suceur pour fentes, de la brosse plumeau ou du suceur pour meubles.
- Rangement peu encombrant grâce au support mural : idéal pour les petits logements et les espaces exigus.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|600
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité (Ah)
|2.5
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / env. 50 Mode normal : / env. 20 Mode boost : / env. 10
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|240
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2.2
|Poids emballage inclus (kg)
|4.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1100 x 250 x 224
Inclus dans la livraison
- Type de filtre HEPA: HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)
- Filtre fin: 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol universelle
- Suceur pour fentes
- Brosse plumeau
- Support pour accessoires
- Petit support mural
Équipement
- Chargeur: Câble de charge 5 V - 12 V USB-C + adaptateur (1 de chaque)
- Système de filtration sans sac
- Suceur fauteuil
- Capteur de poussière
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes
- Surfaces textiles
- Escaliers
Accessoires
Pièces de rechange VCS 3 Nano Complete
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.