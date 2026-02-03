Balayeuse mécanique S 4 Twin Go!Further
La S 4 Twin Go!Further est une édition limitée en coloris noir de la balayeuse avec 30 % de plastique recyclé¹⁾ et des accessoires exclusifs.
La balayeuse qui va encore plus loin : la S 4 Twin Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriquée à partir de 30 % de plastique recyclé¹⁾ et fournie avec des accessoires exclusifs, allie d'excellents résultats de nettoyage et un confort élevé. Avec son rouleau-balai puissant, ses 2 brosses latérales et une largeur de balayage totale de 680 millimètres, elle balaie aisément des superficies jusqu'à 2 400 m² par heure. La machine amène les matières balayées directement dans la cuve à déchets d'une contenance de 20 litres. Les poils longs des brosses latérales garantissent une propreté parfaite jusqu'aux bords. De plus, la S 4 Twin Go!Further est équipée d'une pince qui se clipse confortablement sur le guidon. Ainsi, même les gros déchets comme les détritus peuvent être ramassés de façon hygiénique et sans avoir à se pencher. Le guidon réglable en hauteur en continu permet un ajustement optimal à la taille de l'utilisateur respectif. Au besoin, la balayeuse peut être repliée entièrement, sans avoir à se pencher et en toute simplicité, grâce à une surface d'appui sur le cadre, puis portée à l'aide de la poignée – pour un rangement peu encombrant. Grâce à la fixation sans outils des brosses latérales, la balayeuse est prête à l'emploi en un clin d'œil.
Caractéristiques et avantages
Cache pratique pour la brosse latéraleFixation sans outils de la brosse latérale pour un équipement et une utilisation rapides.
Pince ramasse-déchets avec fixation sur la poignée.Ramasser les déchets des trottoirs, sous les haies ou dans les parterres de fleurs de façon hygiénique sans besoin de se pencher.
Caractéristiques durablesDesign avec 30 % de plastique recyclé¹⁾. Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum. L'emballage comprend des sachets en plastique fabriqués à partir de 50 % de matières recyclées au minimum.²⁾
Réglage en hauteur avec verrouillage à baïonnette
- Un balayage qui ménage le dos grâce à un réglage en hauteur individuel.
Surface d'appui confortable
- Repli intégral de la balayeuse sans avoir à se pencher – pour un rangement peu encombrant.
Retrait facile du réservoir à déchets
- Vidage facile du réservoir à déchets.
Réservoir à déchets autonome
- Vidage du réservoir à déchets sans contact avec la saleté.
Balayage au plus près des bords
- Balayage en profondeur des recoins, rebords et joints.
Poignée pratique
- Grâce à la poignée, la balayeuse peut être portée et rangée facilement.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail avec balais latéraux (mm)
|680
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|2400
|Boîtier/cadre
|Plastique/plastique
|Cuve à déchets (l)
|20
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|10.2
|Poids, en état de marche (kg)
|10.2
|Poids emballage inclus (kg)
|11.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires. / ²⁾ Par rapport à l'intérieur de l'emballage.
Inclus dans la livraison
- Pince ramasse-déchets: 1 Pièce(s)
- Brosses latérales: 2 Pièce(s)
Équipement
- Guidon ergonomique
- Guidon réglage en continu
- Position de rangement
- Surface d'appui pour un rangement peu encombrant
- Fixation sans outils de la brosse latérale
- Réservoir à déchets autonome
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Allées autour de la maison
- Chemins
- Allées, entrées de garage
- Cave
Accessoires
Pièces de rechange S 4 Twin Go!Further
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.