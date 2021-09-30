Nettoyage du poêle
Un feu de bois chaleureux dans le poêle ouvert garantit des moments agréables dans la maison les jours de grand froid. Les flammes qui dansent créent une atmosphère de bien-être. Mais le chauffage au bois présente aussi un inconvénient: avant le prochain feu, le poêle doit être nettoyé et les cendres, retirées du foyer.
Enlever les vieilles cendres
Balayer les cendres du poêle à l'aide de la balayette et d'une pelle à main est une opération salissante et peu pratique. En effet, les cendres, très légères, ont tendance à tourbillonner. Le plus logique est alors d'utiliser un aspirateur. Cependant, les aspirateurs classiques ne sont pas à la hauteur de la tâche et ne devraient en aucun cas être utilisés.
Pourquoi ne pas utiliser un aspirateur poussières?
Les aspirateurs domestiques ne conviennent pas pour aspirer le foyer du poêle. Les cendres fines bouchent les filtres et la turbine d'aspiration très rapidement. Cela entraîne non seulement une perte de performance, mais aussi, dans le pire des cas, une surcharge et une panne du moteur. Il est donc préférable d'utiliser un aspirateur cendre. La tâche peut alors être effectuée sans soulever de poussières et de façon confortable.
Les filtres des aspirateurs cendre sont conçus de manière à ce que même les cendres fines puissent être aspirées avec fiabilité. En outre, les aspirateurs cendre doivent répondre à des exigences de sécurité particulières: un flexible d'aspiration en métal et un réservoir ignifugé empêchent les résidus de braises d'endommager l'aspirateur, voire, dans le pire des cas, de déclencher un feu couvant.
Afin de pouvoir nettoyer efficacement le filtre en cas d'obstruction, les aspirateurs cendre disposent également de fonctions de nettoyage appropriées. Il existe des modèles où, par simple pression sur un bouton, le flux d'air est détourné pour nettoyer efficacement le filtre. Ce procédé ne génère aucune poussière pour l'utilisateur, celle-ci étant acheminée directement dans le réservoir.
Travailler en toute sécurité avec l'aspirateur cendre
Avant de commencer le nettoyage, il convient de laisser refroidir la cendre jusqu'à une température de 40 °C. À l'aide du tisonnier, vérifiez que les plus gros débris de bois ne présentent aucun résidu de braise. Ne commencez à aspirer qu'après avoir vérifié que le poêle ne contient plus aucune braise cachée. Seul le tube à main en métal peut être utilisé pour l'aspiration, sans aucun embout.
Une fois les cendres aspirées et acheminées dans le réservoir, elles doivent également en être retirées. Un modèle qui peut être ouvert facilement et vidé sans contact avec la saleté est donc à privilégier. Des attaches rapides, faciles à utiliser, facilitent notamment le retrait de la tête d'aspiration. Le réservoir plein est ensuite recouvert d'un sac poubelle et soigneusement renversé. De cette façon, la poussière ne peut pas s'échapper.
Autres possibilités d'application
L'utilisation d'un aspirateur cendre ne se limite pas à l'extraction des cendres du poêle. Il rend le nettoyage d'une chaudière à granulés ou d'un four tout aussi facile et pratique. Il peut également être utilisé pour extraire les cendres froides et la suie des braséros et des barbecues au charbon de bois.
Divers modèles d'aspirateur cendre sont équipés d'un suceur pour sol supplémentaire. Vous pouvez également l'utiliser pour aspirer les copeaux, les petits morceaux de bois et la saleté autour du poêle. Cet appareil est particulièrement utile lors de travaux de rénovation. En effet, qu'il s'agisse de grosses saletés ou de poussières fines, un aspirateur cendre puissant aspire tout, tout simplement.
Nettoyage de la vitre du poêle en cas de salissure tenace
Si le poêle est équipé d'une vitre, celle-ci doit également être nettoyée régulièrement. Un nettoyage en profondeur est souvent problématique car le feu ouvert laisse des résidus particulièrement tenaces sur le verre. Le nettoyage par des méthodes classiques telles que le frottage et le récurage avec de l'eau et une brosse, du papier journal ou des nettoyants chimiques, n'est généralement pas totalement efficace et est également très laborieux et chronophage.
Le travail est plus facile et donne de meilleurs résultats avec un nettoyeur vapeur. La vapeur chaude, combinée à l'action manuelle des chiffons et de la brosse, nettoie très efficacement. La vitre est ensuite essuyée à l'aide d'un chiffon sec. Ce procédé permet de se passer complètement de détergent.
Conseils pour réduire la formation de suie
Le bois qui n'est pas acheté sous une forme prête à l'emploi doit généralement être stocké et séché avant de pouvoir être brûlé dans le foyer. Le pouvoir calorifique du bois est réduit par l'humidité, qui accroît également la formation de fumée et de suie: le foyer et son environnement se salissent alors plus rapidement et le poêle doit être nettoyé plus fréquemment. La teneur maximale en humidité lors de la combustion de bois dans un poêle est même inscrite dans la loi allemande. Elle ne doit pas dépasser 25 %.
Procédez à la vérification à l'aide d'un instrument de mesure ou utilisez l'astuce de l'ongle, qui nécessite toutefois une certaine expérience. Si vous arrivez à enfoncer facilement l'ongle dans les cernes annuels du bois, il doit sécher encore quelques mois. Il est préférable de le stocker dans un endroit protégé des intempéries et bien aéré, par exemple empilé dans la remise ou la cabane à outils du jardin.
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