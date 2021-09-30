Nettoyage du poêle

Pourquoi ne pas utiliser un aspirateur poussières?

Les aspirateurs domestiques ne conviennent pas pour aspirer le foyer du poêle. Les cendres fines bouchent les filtres et la turbine d'aspiration très rapidement. Cela entraîne non seulement une perte de performance, mais aussi, dans le pire des cas, une surcharge et une panne du moteur. Il est donc préférable d'utiliser un aspirateur cendre. La tâche peut alors être effectuée sans soulever de poussières et de façon confortable.

Les filtres des aspirateurs cendre sont conçus de manière à ce que même les cendres fines puissent être aspirées avec fiabilité. En outre, les aspirateurs cendre doivent répondre à des exigences de sécurité particulières: un flexible d'aspiration en métal et un réservoir ignifugé empêchent les résidus de braises d'endommager l'aspirateur, voire, dans le pire des cas, de déclencher un feu couvant.

Afin de pouvoir nettoyer efficacement le filtre en cas d'obstruction, les aspirateurs cendre disposent également de fonctions de nettoyage appropriées. Il existe des modèles où, par simple pression sur un bouton, le flux d'air est détourné pour nettoyer efficacement le filtre. Ce procédé ne génère aucune poussière pour l'utilisateur, celle-ci étant acheminée directement dans le réservoir.