Détergent concentré pour vélos RM 640N à base de plus de 99 % de composants renouvelables et naturels pour la préparation de 2 litres de détergent prêt à l'emploi destiné à l'application manuelle. Idéal pour l'application avec le canon à mousse des nettoyeurs moyenne et basse pression de Kärcher. Utilisé comme recharge pour le détergent naturel pour vélos, le concentré permet jusqu'à 4 remplissages du pulvérisateur. Le concentré a été développé spécialement pour le nettoyage des vélos haut de gamme (par ex. vélos électriques, vélos à assistance électrique, VTT ou vélos de course). La formule a été testée quant à sa compatibilité avec les matériaux et convient aux matériaux délicats tels que le carbone, l'aluminium ou le caoutchouc. Décolle efficacement la saleté tout en étant facile à rincer pour une application économe en eau.