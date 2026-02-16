Aspirateurs eau et poussières NT 50/1 Tact Te M ACD
Conçu pour de très grandes quantités de poussières fines respirables de classe de poussière M : grand aspirateur eau et poussières très mobile avec réservoir de 50 l, guidon réglable et certification ACD.
Grâce à son système de décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, le modèle NT 50/1 Tact Te M ACD élimine d'importantes quantités de poussières fines tout en garantissant une efficacité de filtration de 99,9 %. Cet appareil est homologué pour l'aspiration des poussières combustibles conformément à la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) et à la norme IEC 60335-2-69:2021. Sa puissance d'aspiration est contrôlée en continu par un capteur et le décolmatage du filtre est réglé en fonction des besoins. La robuste cuve de 50 litres avec roulettes pivotantes en métal, guidon réglable et flexible d'évacuation permet de collecter de grandes quantités de poussières fines de classe M, de gros déchets et de liquides. Le flexible d'évacuation facilite l'élimination de grandes quantités de liquides. Pour l'aspiration directe de la poussière produite par des outils électroportatifs, l'appareil intègre une prise électrique avec mise en marche automatique et un système antistatique complet avec accessoires conducteurs. Les poussières déjà déposées sont parfaitement aspirées au moyen du kit d'accessoires (flexible d'aspiration de quatre mètres, tubes d'aspiration en acier inoxydable, suceur large pour sol). Tous les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil grâce à un système de rangement innovant.
Caractéristiques et avantages
Décolmatage du filtre commandé par capteur TactGarantit une puissance d'aspiration et une capacité filtrante maximales Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins. Émissions sonores minimisées.
Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %Protection de la santé contre les poussières fines respirables. Testé selon la classe de poussière M.
Certification ACDHomologué pour l'aspiration de poussières inflammables. Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021. Sécurité accrue pour l'utilisateur.
Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.
Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Filtration par air de refroidissement
- Prolonge la durée de vie de la turbine.
Aspirateur de sécurité de la classe de poussière M
- Efficacité de filtration de 99,9 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.
Filtre plissé plat Wet & Dry
- Certifié pour la classe de poussière M. Taux de dépoussiérage : 99,9 %.
- Matériau en fibres PES avec revêtement PTFE : imputrescible et insensible à l'humidité.
- Pour l'aspiration des liquides, des poussières fines et des gros déchets.
Manchon à outil pour outils électroportatifs
- Permet de percer, de scier ou de meuler sans poussière avec des outils électroportatifs.
- Équipé d'un embout en caoutchouc et d'une bague rotative à air parasite.
- Régulation de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Grand récipient de 50 litres
- Avec un guidon pratique et réglable pour faciliter le transport.
- Flexible d'évacuation intégré pour faciliter l'élimination de grandes quantités de liquides.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Volume de la cuve (l)
|50
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Matériau du câble
|Caoutchouc
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|19
|Poids emballage inclus (kg)
|24.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Flexible d'évacuation
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
- Guidon
- Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière: 1 Pièce(s)
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Système antistatique
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
- Décolmatage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
- Classe de poussière: M
- Matériau de la cuve: Plastique
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité de classe M pour toutes les applications pour poussières fines
- Pour l'aspiration des poussières fines et des gros déchets
- Pour l'aspiration des liquides et des saletés humides
- Pour l'aspiration de tout type de poussière minérale, de poussière de bois, de poussière céramique, etc.
- Convient pour l'aspiration de poussières combustibles conformément à la norme ACD CEI 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
Pièces de rechange NT 50/1 Tact Te M ACD
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.