Aspirateur poussières T 11/1 Classic Adv Re!Plast
Robuste et respectueux de l'environnement : le T 11/1 Classic Adv Re!Plast est constitué à 60 % de matières recyclées¹⁾ et fournit une puissance d'aspiration élevée. Inclus dans la fourniture : câble d'alimentation à fiche de 12 m.
L'aspirateur poussières T 11/1 Classic Adv Re!Plast de Kärcher s'illustre par sa puissance d'aspiration hors pair, sa robustesse et son excellent rapport qualité-prix. La fabrication à partir de 60 % de matières recyclées¹⁾ permet de protéger les ressources et d'économiser de l'électricité dès le départ. Malgré sa puissance d'aspiration élevée, l'appareil fonctionne avec un faible niveau sonore de seulement 61 dB(A), ce qui en fait l'outil parfait pour les lieux d'utilisation sensibles au bruit. L'aspirateur possède une conception compacte et stable, un volume de cuve de 11 litres pour un poids de seulement 4 kilogrammes et est équipé d'une poignée de transport ergonomique et d'un coude. Ainsi, des missions prolongées sans fatigue et un transport pratique sont possibles. Le câble d'alimentation à fiche de 12 mètres peut être remplacé aisément par l'utilisateur lui-même à tout moment. Pour les accessoires comme le tube d'aspiration et le suceur pour sol, un dispositif de rangement spécial est prévu directement sur l'aspirateur. La fourniture inclut également un sac filtrant non tissé.
Caractéristiques et avantages
Design durable et innovant avec une part de 60 % de matières recycléesFabrication à utilisation réduite de matières premières et d'énergie. L’utilisation de matières recyclées réduit la production d’émissions de CO₂. Appareil innovant, durable, robuste et par conséquent très rentable.
LégerTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier. Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence. Permet un travail prolongé sans fatigue.
Câble électrique enfichableRemplacement aisé du câble d'alimentation, même sans connaissances particulières. Le nettoyage peut être poursuivi sans interruption. Pas de frais d'entretien inutiles et élevés.
Faible niveau sonore de seulement 61 dB(A)
- Protège l'utilisateur pendant le travail.
- Pour les utilisations dans les lieux sensibles au bruit et de nuit.
- Permet aussi le « Daytime Cleaning » (nettoyage en journée).
Rangement des accessoires intégré
- Transport sécurisé et confortable de l'appareil, accessoires y compris.
- Rangement rapide et sécurisé du câble d'alimentation sur le crochet pour câble.
- Position de stationnement simple et pratique du suceur pour sol sur l'aspirateur.
Crochet pour câble
- Rangement facile du câble d'alimentation.
- Le câble est toujours bien fixé pendant le transport.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Volume de la cuve (l)
|11
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|61
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4.2
|Poids emballage inclus (kg)
|6.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 480 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Suceur sol commutable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Crochet pour câble
- Câble électrique enfichable: Standard
- Rangement des accessoires intégré
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Pour toutes les surfaces dures, p.e. les carreaux, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
- Moquettes
Accessoires
Pièces de rechange T 11/1 Classic Adv Re!Plast
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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