Autolaveuse aspirante BR 35/12 C Bp Pack Go!further
La BR 35/12 C Bp Pack Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie avec 38 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'accessoires exclusifs.
L'autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie BR 35/12 C Bp Pack Go!Further en noir, disponible en édition limitée, fabriquée à partir de 38 % de plastique recyclé¹⁾ et dotée d'accessoires exclusifs, est la solution idéale pour un nettoyage efficace des petites surfaces encombrées. Elle nettoie en marche avant comme en marche arrière et grâce à son faible poids, elle est facile à transporter et adaptée à l'utilisation dans les escaliers. Sa tête de brossage à rouleaux rotative, dotée de la technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology), permet de franchir aisément les virages serrés et garantit une maniabilité et une agilité maximales. La batterie lithium-ion performante et endurante permet une longue autonomie, ne nécessite aucune maintenance, se recharge rapidement et dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb classiques. Pour augmenter l'efficacité, il est possible d'activer le mode eco!efficiency en appuyant sur un bouton. Ce dernier baisse la consommation d'électricité, prolonge davantage l'autonomie de la batterie et réduit le niveau sonore d'environ 40 %, permettant ainsi même les utilisations dans les lieux sensibles au bruit.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion haute performance incluse
- Ne nécessite aucune maintenance malgré une durée de vie trois fois supérieure à celle des modèles de batteries courants.
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin
- Charge rapide ( batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)
Extrêmement maniable et efficace – pour les surfaces très encombrées
- Tête de brossage orientable à +/- 200° à technologie KART. Facilite la direction de la machine. Conduite confortable dans les virages
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Si nécessaire, le nettoyage et l'aspiration peuvent également être faits en sens inverse.
Caractéristiques durables
- Design avec 38 % de plastique recyclé¹⁾.
- Réduction sonore de 40%
- Autonomie prolongée de jusqu'à 50 % et émissions de CO₂ réduites grâce à l'eco!Mode.
Machine compacte
- Il est possible de s'éloigner du mur en formant un angle de 90°.
- Pas de protubérance ; Manipulation facile.
Machine légère
- Machine 35% plus légères que les machines de la même catégorie
- Peut être facilement portée au dessus des marches, seuils, escaliers
- Transport simplifié dans les véhicules.
Ramassage des gros déchets inclus
- Balayage, nettoyage et vidange simples en une seule opération.
- Aspire les petites pierres, éclats de bois et autres petits déchets.
- Pour un fonctionnement optimal de la barre d'aspiration.
Timon rabattable
- Stockage aisé
- Peut être transporté dans de petits véhicules
Guidon réglable en hauteur
- Ajustable ergonomiquement à différents opérateurs
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|350
|Largeur d'aspiration (mm)
|450
|Réservoir eau propre/sale (l)
|12 / 12
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1400
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1050
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.2 / 21
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 1.5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 2.7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|700 - 1500
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1050
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|max. 65
|Puissance absorbée (W)
|500
|Couleur
|anthracite
|Poids total autorisé (kg)
|48
|Poids sans accessoires (kg)
|36
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Pression de contact variable
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange BR 35/12 C Bp Pack Go!further
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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