Fontaines d'eau WPD 200 Adv. Black
Notre fontaine d'eau sans socle WPD 200 Adv. Black délivre 4 types d'eau plate (tempérée, fraîche, chaude, très chaude) pour un effectif maximum de 100 personnes. Avec nettoyage thermique breveté.
Eau fraîche et tempérée, chaude et très chaude : notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. Black fournit de manière fiable de l'eau plate pour un effectif maximum de 100 personnes et ce, avec 4 niveaux de température différents, selon vos besoins individuels. L'appareil sans socle Advanced à boîtier noir dispose d'un afficheur qui offre une bonne lisibilité et peut être utilisé au choix avec les filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher, disponibles séparément. L'eau résiduelle du bac d'égouttage est directement amenée dans le collecteur des eaux usées ; en option, l'intégration d'une pompe ainsi que l'évacuation dans un bidon sont également possibles. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par le biais de la désinfection thermique brevetée des pièces en contact avec l'eau et des fonctions d'économie d'énergie utiles (mode réduction d'énergie et fonction minuterie) sont intégrées de série.
Caractéristiques et avantages
Écran couleur multifonction avec boutons à capteur
- Utilisation simple : p. ex. sélection de la température, intensité de gazéification de l'eau, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.
Zone de distribution d'eau spacieuse
- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut pour un remplissage aisé des récipients.
Deux filtres en option pour une pureté exceptionnelle.
- Le filtre Hy-Protect empêche les virus et les bactéries de pénétrer dans l'eau, tout en préservant les minéraux essentiels.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.
Types d'eau supplémentaires
- Eau chaude et très chaude.
Possibilité de dosage
- Les quantités de remplissage sont adaptables à la taille des récipients : 0,2 l pour les gobelets/verres : 0,5 l ou 1 l pour les bouteilles.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression d’entrée (bar)
|1.5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Quantité d'eau chaude (l/h)
|10
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Réfrigérant
|R290
|Eau chaude
|oui
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoires (kg)
|25.6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|25.9
|Poids emballage inclus (kg)
|29.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Désinfection thermique automatique
- Rinçage automatique
- Tirage d'eau avec protection de contact
- Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe
- Aide au positionnement pour récipient pour boire
- Écoulement du bac d'égouttage: sans évacuation
- Mode eco!efficiency
- Temporisateur
- Version: Modèle de table
- Pack électronique: Advanced
- Nettoyage hygiénique: thermique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureaux, sites de production, commerces de détail, concessions automobiles, écoles, universités, mairies, hôtels, restaurants, cantines, hôpitaux, cabinets médicaux