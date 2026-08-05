Eau fraîche et tempérée, chaude et très chaude : notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. Black fournit de manière fiable de l'eau plate pour un effectif maximum de 100 personnes et ce, avec 4 niveaux de température différents, selon vos besoins individuels. L'appareil sans socle Advanced à boîtier noir dispose d'un afficheur qui offre une bonne lisibilité et peut être utilisé au choix avec les filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher, disponibles séparément. L'eau résiduelle du bac d'égouttage est directement amenée dans le collecteur des eaux usées ; en option, l'intégration d'une pompe ainsi que l'évacuation dans un bidon sont également possibles. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par le biais de la désinfection thermique brevetée des pièces en contact avec l'eau et des fonctions d'économie d'énergie utiles (mode réduction d'énergie et fonction minuterie) sont intégrées de série.