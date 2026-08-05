Fontaines d'eau WPD 200 Basic Black
Fontaine d'eau WPD 200 Basic Black : l'appareil sans socle fournit de l'eau plate fraîche et tempérée pour un effectif maximum de 100 personnes. Avec bac d'égouttage.
Équipée d'un bac d'égouttage intégré, notre fontaine d'eau WPD 200 Basic Black fournit à tout moment de l'eau plate fraîche ou tempérée à un maximum de 100 personnes. L'appareil sans socle Basic peu encombrant, de couleur noire, peut être utilisé au choix avec un filtre Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher, tous deux disponibles séparément. Un socle et une pompe ainsi que des kits pour évacuer l'eau du bac d'égouttage dans un bidon ou directement dans le collecteur des eaux usées sont également disponibles. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par un procédé chimique.
Caractéristiques et avantages
Équipement de base
- Utilisation facile et ergonomique grâce aux touches à effleurement.
Zone de distribution d'eau spacieuse
- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Deux filtres en option pour une pureté exceptionnelle.
- Le filtre Hy-Protect empêche les virus et les bactéries de pénétrer dans l'eau, tout en préservant les minéraux essentiels.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression d’entrée (bar)
|1.5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 300
|Réfrigérant
|R290
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoires (kg)
|23.6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|23.9
|Poids emballage inclus (kg)
|27.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Tirage d'eau avec protection de contact
- Aide au positionnement pour récipient pour boire
- Écoulement du bac d'égouttage: sans évacuation
- Version: Modèle de table
- Pack électronique: Basic
- Nettoyage hygiénique: chimique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureaux, sites de production, commerces de détail, concessions automobiles, écoles, universités, mairies, hôtels, restaurants, cantines, hôpitaux, cabinets médicaux