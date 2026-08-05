Équipée d'un bac d'égouttage intégré, notre fontaine d'eau WPD 200 Basic Black fournit à tout moment de l'eau plate fraîche ou tempérée à un maximum de 100 personnes. L'appareil sans socle Basic peu encombrant, de couleur noire, peut être utilisé au choix avec un filtre Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher, tous deux disponibles séparément. Un socle et une pompe ainsi que des kits pour évacuer l'eau du bac d'égouttage dans un bidon ou directement dans le collecteur des eaux usées sont également disponibles. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par un procédé chimique.