Fontaines d'eau WPD 200 Basic S Black
La fontaine d'eau WPD 200 Basic S Black fournit 3 types d'eau (fraîche, tempérée, pétillante). Appareil sans socle pour un effectif maximum de 100 personnes, avec bac d'égouttage et pompe.
L'appareil sans socle Basic WPD 200 Basic S Black de couleur noire est conçu pour fournir de l'eau fraîche ou tempérée, plate ou gazeuse, pour un effectif maximum de 100 personnes. La fontaine d'eau dispose d'un bac d'égouttage intégré et d'une pompe ; selon vos besoins, des kits pour une évacuation de l'eau résiduelle dans un bidon ou directement dans le collecteur des eaux usées sont également disponibles. De même qu'un socle. Pour filtrer l'eau, Kärcher propose au choix les filtres Active-Pure et Hy-Protect disponibles séparément. Le nettoyage de l'appareil s'effectue de manière chimique.
Caractéristiques et avantages
Équipement de base
- Utilisation facile et ergonomique grâce aux touches à effleurement.
Zone de distribution d'eau spacieuse
- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Deux filtres en option pour une pureté exceptionnelle.
- Le filtre Hy-Protect empêche les virus et les bactéries de pénétrer dans l'eau, tout en préservant les minéraux essentiels.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.
Types d'eau supplémentaires
- Eau gazeuse en variante finement pétillante (Medium) et pétillante (Classic).
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression d’entrée (bar)
|1.5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 300
|Réfrigérant
|R290
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoires (kg)
|24.4
|Poids (avec accessoire) (kg)
|24.7
|Poids emballage inclus (kg)
|27.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Tirage d'eau avec protection de contact
- Aide au positionnement pour récipient pour boire
- Écoulement du bac d'égouttage: sans évacuation
- Version: Modèle de table
- Pack électronique: Basic
- Nettoyage hygiénique: chimique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureaux, sites de production, commerces de détail, concessions automobiles, écoles, universités, mairies, hôtels, restaurants, cantines, hôpitaux, cabinets médicaux