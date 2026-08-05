L'appareil sans socle Basic WPD 200 Basic S Black de couleur noire est conçu pour fournir de l'eau fraîche ou tempérée, plate ou gazeuse, pour un effectif maximum de 100 personnes. La fontaine d'eau dispose d'un bac d'égouttage intégré et d'une pompe ; selon vos besoins, des kits pour une évacuation de l'eau résiduelle dans un bidon ou directement dans le collecteur des eaux usées sont également disponibles. De même qu'un socle. Pour filtrer l'eau, Kärcher propose au choix les filtres Active-Pure et Hy-Protect disponibles séparément. Le nettoyage de l'appareil s'effectue de manière chimique.