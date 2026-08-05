Fontaines d'eau WPD 200 Basic White
Fontaine d'eau sans socle WPD 200 Basic White avec bac d'égouttage intégré : fournit de l'eau plate fraîche et tempérée pour un effectif maximum de 100 personnes.
Notre fontaine d'eau WPD 200 Basic White fournit de l'eau plate pour effectif maximum de 100 personnes, aussi bien fraîche que tempérée. L'appareil sans socle Basic de couleur blanche est fourni avec un bac d'égouttage et, en option, une multitude d'autres équipements sont disponibles sur demande. Ainsi, un kit correspondant permet d'amener l'évacuation du bac d'égouttage directement dans un bidon ou dans le collecteur des eaux usées. Au besoin, une pompe et un socle sont également disponibles séparément. La filtration de l'eau s'effectue au choix par un filtre Active-Pure ou par un filtre Hy-Protect de Kärcher. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par un procédé chimique.
Caractéristiques et avantages
Équipement de base
- Utilisation facile et ergonomique grâce aux touches à effleurement.
Zone de distribution d'eau spacieuse
- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Deux filtres en option pour une pureté exceptionnelle.
- Le filtre Hy-Protect empêche les virus et les bactéries de pénétrer dans l'eau, tout en préservant les minéraux essentiels.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression d’entrée (bar)
|1.5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 300
|Réfrigérant
|R290
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoires (kg)
|23.6
|Poids (avec accessoire) (kg)
|23.9
|Poids emballage inclus (kg)
|27.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Tirage d'eau avec protection de contact
- Aide au positionnement pour récipient pour boire
- Écoulement du bac d'égouttage: sans évacuation
- Version: Modèle de table
- Pack électronique: Basic
- Nettoyage hygiénique: chimique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureaux, sites de production, commerces de détail, concessions automobiles, écoles, universités, mairies, hôtels, restaurants, cantines, hôpitaux, cabinets médicaux