Notre fontaine d'eau WPD 200 Basic White fournit de l'eau plate pour effectif maximum de 100 personnes, aussi bien fraîche que tempérée. L'appareil sans socle Basic de couleur blanche est fourni avec un bac d'égouttage et, en option, une multitude d'autres équipements sont disponibles sur demande. Ainsi, un kit correspondant permet d'amener l'évacuation du bac d'égouttage directement dans un bidon ou dans le collecteur des eaux usées. Au besoin, une pompe et un socle sont également disponibles séparément. La filtration de l'eau s'effectue au choix par un filtre Active-Pure ou par un filtre Hy-Protect de Kärcher. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par un procédé chimique.