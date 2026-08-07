Pulvérisateur pratique à utiliser avec gâchette 3 doigts et polyvalent pour la pulvérisation et le moussage de détergents, coloris bleu. Le pulvérisateur dispose d'une buse d'injection rotative pour le réglage de la forme d'arrosage souhaitée, allant d'un jet compact jusqu'à une pulvérisation fine du détergent. Lorsque le canon à mousse est en place, le détergent est appliqué sur la lingette ou la surface à nettoyer sous forme de mousse solide et microporeuse tandis que la formation d'aérosols est nettement réduite. L'excellente adhérence de la mousse, y compris sur les surfaces verticales, permet en outre des temps d'action prolongés et ainsi de meilleurs résultats de nettoyage. La tête de pulvérisation 2 en 1 haut de gamme et durable de Kärcher est conçue pour un minimum de 15 000 actionnements (40 flacons de 0,5 l).