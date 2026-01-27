Notre détergent pour jantes acide RM 800 VehiclePro à haut rendement s'illustre par une efficacité à la fois maximale et respectueuse des matériaux lors du nettoyage de véhicules. Il convient aux pistes de lavage en libre-service ainsi qu'à l'application à l'aide de pulvérisateurs lors du lavage de véhicules utilitaires et forme une mousse de nettoyage active qui élimine de manière rapide et sûre les salissures typiques comme les poussières de frein, la poussière résultant de l'usure des pneus, les taches de calcaire ou les dépôts agressifs de sel de déneigement. Ses propriétés respectueuses des matériaux protègent non seulement les jantes des voitures et des véhicules utilitaires, mais évitent aussi d'agresser les sols en béton sans revêtement ou les guides pour roues en acier inoxydable. Les composants de ce détergent standard sont biodégradables à 90 % – les agents tensioactifs qu'il contient le sont selon CEE 648/2004. Permettant de nettoyer environ 400 jantes par litre, le détergent pour jantes RM 800 VehiclePro offre en outre un haut rendement et s'avère donc très économique.