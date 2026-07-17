Système de lavage pour véhicules utilitaires RBS 6012
Pour un nettoyage rapide, en profondeur et en douceur des véhicules utilitaires : le système de lavage pour véhicules utilitaires monobrosse RBS 6012. Idéal pour les parcs de véhicules comprenant jusqu'à 15 véhicules tels que des autobus, des poids lourds et des semi-remorques.
Les propriétaires de petits parcs de véhicules comprenant jusqu'à 15 véhicules utilitaires bénéficient à la fois du maniement facile et du nettoyage très efficace de notre système de lavage pour véhicules utilitaires monobrosse à commande manuelle RBS 6012 équipé d'un raccordement électrique 3~/400 V/50 Hz, d'un arbre de brosse à double suspension et d'un cadre solide en aluminium soudé. L'arbre de la brosse est entraîné par un moteur par le biais d'une chaîne à tension automatique tandis que 2 barres de buses intégrées dans le cadre de brosse de la machine garantissent l'irrigation de la brosse composée de segments en demi-coque dotés de poils en polyéthylène profilés. Le RBS 6012 dispose de 4 roues de roulement maniables facilitant les manœuvres et le positionnement au niveau du véhicule. Il permet également un ajustement aisé aux contours du véhicule avec une inclinaison jusqu'à 10°. Grâce à des composants haut de gamme tels que la roue de réglage en acier inoxydable ou la protection anti-éclaboussures fabriquée à partir d'un matériau polyester spécial, la conception du système offre une protection anticorrosion parfaite tandis que des roulettes d'écartement en caoutchouc souple sur le cadre garantissent en permanence l'écartement requis par rapport au véhicule. De cette façon, les côtés, l'avant et l'arrière des autobus, des poids lourds ou encore des semi-remorques sont nettoyés rapidement, efficacement et délicatement.
Caractéristiques et avantages
Roue de réglagePermet un ajustement vertical aux contours du véhicule et comprend un dispositif de réglage incliné. Les avants de véhicule présentant des angles jusqu'à 10° sont aisément atteints.
Dosage de détergentPossibilité d'ajout de détergent via la pompe de dosage au besoin.
Poignée de commande et de sécuritéLa rotation de la brosse facilite l'avance du système dirigée par l'utilisateur. Dès qu'il relâche la poignée, la rotation des brosses s'arrête.
Structure légère en aluminium
- Très résistant aux influences extérieures.
- Le revêtement en demi-coque offre une protection fiable de l'utilisateur contre les éclaboussures.
Quatre roues de roulement et deux roues de guidage
- Excellente manœuvrabilité et stabilité.
- Maintien de trajectoire précis pendant le lavage de véhicules.
Spécifications
Données techniques
|Hauteur de l'installation (mm)
|3810
|Hauteur de lavage (mm)
|3645
|Besoin d'espace de lavage (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Fréquence (Hz)
|50
|Tension (V)
|400
Inclus dans la livraison
- Armoire de commande de l'installation
- Roues, hauteur standard
Équipement
- Nombre de brosses de lavage: 1 Pièce(s)
- Matière des brosses individuelle
- Réglage incliné avec roue de réglage
- Volants: 4 Pièce(s)
- Roues d'appui: 2 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage extérieur commandé manuellement des véhicules utilitaires