Conservation longue durée polish RM 837 VehiclePro Klear!Foam de Kärcher, développée spécialement pour les systèmes de lavage pour voitures disposant de l'option de programme « Polish moussant ». Ce produit d'entretien hautes performances à l'extrait de fleur de lotus avec effet réparateur garantit une finition brillante éclatante tout en protégeant efficacement la peinture contre les salissures provenant de la route, les résidus d'insectes, la pluie acide, le sel de déneigement ou autres influences extérieures susceptibles d'abîmer la peinture. Il offre une efficacité fiable, quelle que soit la dureté de l'eau, conserve sans séchage intermédiaire pendant jusqu'à 6 lavages consécutifs du véhicule, sans laisser de résidus sur les surfaces vitrées ni coller les brosses et les buses de l'installation. Le polish RM 837 VehiclePro Klear!Foam est conforme aux normes VDA, contient uniquement des agents tensioactifs biodégradables selon CEE 648/2004 et est en outre exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux.