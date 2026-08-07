Autolaveuse aspirante KIRA BR 50
Efficacité, gain de temps, simplicité, sécurité, flexibilité – et autonomie totale en option : l'autolaveuse autonome KIRA BR 50 permet un nettoyage économique des sols de moyenne et grande superficies.
Le robot nettoyeur KIRA BR 50 de Kärcher est l'allié idéal de toute équipe de nettoyage. Intelligent, autonome et doté des fonctionnalités d'une autolaveuse aspirante, il se charge efficacement et avec une qualité élevée constante du nettoyage des sols de moyenne et grande superficies, allégeant ainsi la charge de travail des agents d'entretien qui peuvent se consacrer à des tâches plus exigeantes. Le guidage intuitif de l'utilisateur via un grand écran tactile permet une configuration rapide sans connaissances approfondies. La station d'accueil disponible en option permet un travail entièrement autonome, y compris le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange de l'eau sale, le rinçage du réservoir et la recharge de la batterie lithium-fer-phosphate longue durée. Une tête de brossage à rouleaux assure le prébalayage et le brossage en un seul passage tandis que la brosse latérale intégrée rend inutile un nettoyage manuel des bords. Des capteurs et des logiciels performants garantissent en outre une navigation fiable, une prévention sûre des collisions et le contournement des obstacles. À des fins de documentation et de surveillance, la KIRA BR 50 envoie des notifications d'état aux appareils mobiles et établit des rapports de nettoyage détaillés dans le portail web associé.
Caractéristiques et avantages
Utilisation facile
- Commande conviviale et sûre de toutes les fonctions via un écran tactile.
- Guidage pas à pas de l'utilisateur pour une utilisation facile et intuitive.
- Configuration et utilisation simples du robot sans connaissances spécifiques.
Navigation solide et fiable
- Capteurs performants avec détection périphérique à 360° et surveillance latérale.
- Prévention des collisions et contournement des obstacles en toute sécurité.
- Manœuvres de dégagement intelligentes en cas de blocage.
Station d'accueil (en option)
- Permet un fonctionnement entièrement autonome.
- Le remplacement des ressources (remplissage du réservoir d'eau propre, vidange de l'eau sale, rinçage du réservoir, chargement de la batterie) peut être effectué de manière autonome par le robot.
- Accessoire en option, le robot peut également fonctionner sans station d'accueil.
Certifié en matière de sécurité
- Détection sûre et sans contact des obstacles, des chutes et des personnes.
- Certification de sécurité selon la norme IEC 63327.
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public.
Mémorisation rapide des itinéraires autonomes
- Mémorisation intuitive des itinéraires de nettoyage.
- Fonction teach & repeat pour la mémorisation manuelle d'itinéraires précis dans des zones exiguës.
- Fonction Smart Fill pour une planification autonome des itinéraires sur de grandes surfaces dégagées.
Traitement intuitif des itinéraires
- Réglage simple de tous les paramètres de nettoyage après la création des itinéraires.
- Création d'itinéraires de nettoyage successifs.
- Ajout de zones d'évitement, de filtres de vitesse, de zones sans nettoyage, de zones d'avertissement et de zones d'interaction.
Portail web
- Accès à distance à des informations détaillées via Kärcher Equipment Manager.
- Comprend des rapports de nettoyage, des notifications, l'état des appareils et bien plus encore
- Envoi de notifications et de messages d'état sur les terminaux mobiles
Brosse latérale intégrée
- Permet un nettoyage en profondeur, jusqu'au plus près des bords.
- Transporte la saleté directement vers la trajectoire de nettoyage.
- Réduit les retouches manuelles à un minimum.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1600
|Puissance du moteur à traction (W)
|560
|Puissance turbine (W)
|630
|Puissance du moteur des brosses (W)
|600
|Largeur de travail des brosses (mm)
|550
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|80
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Largeur d'aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre/sale (l)
|55 / 55
|Réservoir à détergent (l)
|5
|Volume de la balayeuse (l)
|2
|Rendement surfacique théorique, autonome (m²/h)
|max. 2365
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 1830
|Tension (V)
|24
|Nombre de batteries
|2
|Type de batterie
|Li-Ion
|Tension/capacité de la batterie (V/Ah)
|24 / 180
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 4
|Durée de charge de la batterie (h)
|max. 5.8
|Vitesse autonome (km/h)
|max. 4.3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Largeur de rotation autonome (m)
|1.5
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 6
|Largeur de trajectoire autonome (m)
|min. 0.9
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2033-01-01
|Poids à vide (kg)
|228
|Poids sans accessoires (kg)
|230
|Poids (avec accessoire) (kg)
|243.4
|Poids emballage inclus (kg)
|254.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration inclus
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Brosses latérales
- Gyrophare
Équipement
- Type de raclettes d'aspiration: résistant aux hydrocarbures
- DOSE
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Grand écran tactile haute résolution
- Compatible avec la station d'accueil
- Commande de volet roulant préparée
- Nettoyage autonome
- Prébalayage automatique
- Avec mode de déplacement manuel
- Mode rampe
- Configuration simple et intuitive ne nécessitant pas de connaissances spécialisées
- Des capteurs puissants
- Détection d'obstacle et de chute
- Escamotage automatique en cas d'obstacle
- Sécurité certifiée pour le public
- Création de rapports de nettoyage
- Messages sur appareils mobiles
- Fonction de programmation
- Système Auto-Fill
- Voyants colorés pour indiquer le comportement et l'état de fonctionnement du robot
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Capteur de dépression pour la détection des blocages
- Détection du réservoir à détergent vide
- Interface de communication: VDA 5050
- Dosage de détergent
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surfaces de moyenne et grande superficies avec des revêtements de sol durs ou souples
- Utilisable aussi bien dans les espaces exigus que sur les surfaces découvertes
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public
- Idéal pour le commerce de détail, le secteur de la santé et les établissements publics
- Utilisable dans le secteur des transports, l'industrie et le nettoyage de bâtiments