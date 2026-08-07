Classic Baumwolle Mopp Klettsystem 40 cm
Klettbezug Baumwolle mit Klettfixierung zum Nasswischen geölter oder gewachster Kork-, Holz- und Parkettböden. Ideal für Einsätze nach der Vorkonditionierungsmethode.
Die Schlingen dieses Klettbezugs sind mit einem hohen Baumwollanteil hergestellt und eignen sich speziell zum direkten Nasswischen und Pflegen geölter oder gewachster Kork-, Holz- und Parkettböden. Wichtiges Detail: Das geringe Gewicht des Wischbezugs reduziert die Folgekosten zur Wiederaufbereitung, da mehr Mopps in eine Waschmaschinenladung passen. Für beste Reinigungsergebnisse und zur Vermeidung von Beschädigungen des Bodens durch zu viel Nässe den Mopp nach der Vorkonditionierungsmethode mit 150 Prozent Reinigungsflotte des Eigengewichts übergießen. Ein zweiter Arbeitsschritt zum Trockenwischen der Fläche erübrigt sich in der Regel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und leicht strukturiert
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Klett
|Material
|70% Baumwolle / 30% PET
|Textilienmaterial
|Baumwolle mix
|Herstellungsart
|PET-Trägergewebe mit aufgetufteten Schlaufen
|Textilienstruktur
|Schlingenflor
|Waschtemperatur (°C)
|max. 60
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 250
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 105
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung