Premium MF Mopp Schlaufen blau Klettsystem 40 cm

Blauer Mikrofaser-Klettmopp mit Schlingen aus Mikrofaser und praktischer Klettfixierung für einfaches Reinigen. Ideal geeignet für die Vorkonditionierungs- und Sprühmethode.

Der blaue Mikrofaser-Klettmopp mit Schlingen wurde für den Einsatz als Allzweckmopp entwickelt. Er überzeugt durch eine gleichmäßige und dichte Schlingenverteilung und bietet dadurch ein hervorragendes Schmutzaufnahmevermögen. Die Schlingen aus Polyester mit einem hohem Mikrofaseranteil erleichtern insbesondere die randnahe Reinigung und beseitigen dabei zuverlässig losen Schmutz aus Ecken und Kanten.  Der Mikrofaser-Schlingenmopp ist ideal für den Einsatz mit der Vorkonditionierungs- oder Sprühmethode geeignet. 

Spezifikationen

Technische Daten

Programm ADVANCED
Bodenart Hartböden / Elastische Böden
Bodenbeschaffenheit Glatt und leicht strukturiert
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Klett
Material 100% PET
Textilienmaterial Mikrofaser
Herstellungsart PET-Trägergewebe mit aufgenähten Schlaufen
Textilienstruktur Schlingenflor
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Trocknertemperatur (°C) max. 60
Waschzyklen¹⁾ ca. 250
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²) 0.1 / 30
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 105
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.

Premium MF Mopp Schlaufen blau Klettsystem 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Reinigungsmittel