Premium MF Mopp Schlaufen rot Klettsystem 40 cm
Roter Mikrofaser-Klettmopp mit Schlingen aus Mikrofaser und praktischer Klettfixierung für einfaches Reinigen. Ideal geeignet für die Vorkonditionierungs- und Sprühmethode.
Der rote Mikrofaser-Klettmopp mit Schlingen wurde für den Einsatz als Allzweckmopp für den Sanitärbereich entwickelt. Er überzeugt durch eine gleichmäßige und dichte Schlingenverteilung und bietet dadurch ein hervorragendes Schmutzaufnahmevermögen. Die Schlingen aus Polyester mit einem hohem Mikrofaseranteil erleichtern insbesondere die randnahe Reinigung und beseitigen dabei zuverlässig losen Schmutz aus Ecken und Kanten. Dank Farbcodierung lässt er sich eindeutig dem entsprechenden Reinigungsbereich zuordnen, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Der Mikrofaser-Schlingenmopp ist ideal für den Einsatz mit der Vorkonditionierungs- oder Sprühmethode geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und leicht strukturiert
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Klett
|Material
|100% PET
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Herstellungsart
|PET-Trägergewebe mit aufgenähten Schlaufen
|Textilienstruktur
|Schlingenflor
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Trocknertemperatur (°C)
|max. 60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 250
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²)
|0.1 / 30
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 105
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Boden Waschraum - Nassreinigung
- Boden - Nassreinigung