Der rote Mikrofaser-Klettmopp mit Schlingen wurde für den Einsatz als Allzweckmopp für den Sanitärbereich entwickelt. Er überzeugt durch eine gleichmäßige und dichte Schlingenverteilung und bietet dadurch ein hervorragendes Schmutzaufnahmevermögen. Die Schlingen aus Polyester mit einem hohem Mikrofaseranteil erleichtern insbesondere die randnahe Reinigung und beseitigen dabei zuverlässig losen Schmutz aus Ecken und Kanten. Dank Farbcodierung lässt er sich eindeutig dem entsprechenden Reinigungsbereich zuordnen, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Der Mikrofaser-Schlingenmopp ist ideal für den Einsatz mit der Vorkonditionierungs- oder Sprühmethode geeignet.