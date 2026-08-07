Premium MF Mopp Verzwirnt blau Klettsystem EU Ecolabel 40 cm
Kurzfaser-Mikrofaser-Klettmopp mit Klettverschluss zum 1-stufigen Wischen auf glatten und leicht strukturierten Hartböden. Geeignet für die Sprühmethode sowie vorkonditionierte Einsätze.
Der Mikrofaser-Klettmopp wurde speziell für Reinigungseinsätze in hygienesensiblen Bereichen, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, entwickelt. Er besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über einen praktischen Klettverschluss zum einfachen Anbringen und Lösen am Mopphalter. Dank seiner Kurzfaserstruktur ist der Mopp ideal auf die Reinigung glatter und leicht strukturierter Hartböden abgestimmt. Der Klettmopp bietet durch feine Mikrofasern neben ausgewogenen, kraftschonenden Gleiteigenschaften eine hervorragende Aufnahme von Feuchtigkeit und damit auch von Schmutz sowie Staub. Die seitlich breiteren Kanten des Kurzfasermopps entfernen zuverlässig losen Schmutz aus Ecken und Winkeln. Der 40 Zentimeter breite Wischbezug eignet sich sowohl für den Einsatz der Sprühmethode als auch für vorkonditionierte Anwendungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und leicht strukturiert
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Klett
|Material
|85% PET / 15% PA
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Herstellungsart
|Polgestrick (Reinigungslage)
|Textilienstruktur
|Schlingenflor
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Trocknertemperatur (°C)
|max. 60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 250
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²)
|0.1 / 440
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|420 / 120
|Abmessungen, verpackt (mm)
|420 x 120 x 15
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
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Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung