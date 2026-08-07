Premium MF Mopp Safe blau Flex EU Ecolabel 40 cm

Laschenbezug aus Mikrofaser, Polypropylen und einer Trägererschicht aus Polyester für rutschfeste Bodenbeläge mit R10/11 Klassifizierung.

Flachmoppsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal für die Reinigung von rutschfesten oder porösen Bodenbelägen und zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz.

Spezifikationen

Technische Daten

Bodenart Hartböden
Verschmutzungsgrad Hoch
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Uni System
Material 50% PP / 40% PET / 10% PA
Textilienmaterial Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 140
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 140 x 10
Premium MF Mopp Safe blau Flex EU Ecolabel 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung