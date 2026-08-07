Premium Frange MF Safe bleue Flex EU Ecolabel 40 cm

Frange en microfibre et polypropylène et support en polyester pour sols antidérapants R10/11.

Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs
Degré d'encrassement Élevée
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Uni System
Matériau 50% PP / 40% PET / 10% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0.1
Poids d'emballage (kg) 0.1
Dimensions (L × l) (mm) 400 / 140
Dimensions, emballé (mm) 400 x 140 x 10
Premium Frange MF Safe bleue Flex EU Ecolabel 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide