VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 20l

Reinigungsmittelkonzentrat zur Hochdruckwäsche. Mit breitem Anwendungsbereich zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Insekten und Baumharz. NTA-frei.

Universell zur Pkw-, Nfz-, Zweirad- und Motorwäsche einsetzbare, sehr reinigungsstarke VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 zur Anwendung an SB-Waschplätzen. Das NTA-freie, hochwirksame Hochdruckreinigungsmittel löst auch hartnäckigste Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Lehm, Insekten und selbst Baumharz. Dabei verhält es sich im Ölabscheider schnell öl-/wassertrennend, während die nach EEC 648/2004 biologisch abbaubaren enthaltenen Tenside zu einer umweltschonenden Fahrzeugwäsche beitragen. Dazu überzeugt das Konzentrat aus der VehiclePro-Reihe von Kärcher mit einer hohen Ergiebigkeit von bis zu 60 Pkw-Wäschen pro Liter.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 13
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 23.4
Eigenschaften
  • Kräftiges Hochdruckreinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche
  • Löst selbst härteste Öl-, Schmierfett-, Baumharz-, Lehm- und Insektenverschmutzungen
  • Schnell wirksam
  • Besonders ergiebig
  • Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
  • Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
  • NTA-frei
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 20l
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 20l
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 20l
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 20l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Anwendungsgebiete
  • Transportbereich und Geräte
  • Fahrzeug-/Motorwäsche
  • PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder
Zubehör