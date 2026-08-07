VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 20l
Reinigungsmittelkonzentrat zur Hochdruckwäsche. Mit breitem Anwendungsbereich zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Insekten und Baumharz. NTA-frei.
Universell zur Pkw-, Nfz-, Zweirad- und Motorwäsche einsetzbare, sehr reinigungsstarke VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 zur Anwendung an SB-Waschplätzen. Das NTA-freie, hochwirksame Hochdruckreinigungsmittel löst auch hartnäckigste Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Lehm, Insekten und selbst Baumharz. Dabei verhält es sich im Ölabscheider schnell öl-/wassertrennend, während die nach EEC 648/2004 biologisch abbaubaren enthaltenen Tenside zu einer umweltschonenden Fahrzeugwäsche beitragen. Dazu überzeugt das Konzentrat aus der VehiclePro-Reihe von Kärcher mit einer hohen Ergiebigkeit von bis zu 60 Pkw-Wäschen pro Liter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|13
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|23.4
Eigenschaften
- Kräftiges Hochdruckreinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche
- Löst selbst härteste Öl-, Schmierfett-, Baumharz-, Lehm- und Insektenverschmutzungen
- Schnell wirksam
- Besonders ergiebig
- Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Transportbereich und Geräte
- Fahrzeug-/Motorwäsche
- PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder