VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 200l

Reinigungsmittelkonzentrat zur Hochdruckwäsche. Mit breitem Anwendungsbereich zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Insekten und Baumharz. NTA-frei.

Universell zur Pkw-, Nfz-, Zweirad- und Motorwäsche einsetzbare, sehr reinigungsstarke VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 zur Anwendung an SB-Waschplätzen. Das NTA-freie, hochwirksame Hochdruckreinigungsmittel löst auch hartnäckigste Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Lehm, Insekten und selbst Baumharz. Dabei verhält es sich im Ölabscheider schnell öl-/wassertrennend, während die nach EEC 648/2004 biologisch abbaubaren enthaltenen Tenside zu einer umweltschonenden Fahrzeugwäsche beitragen. Dazu überzeugt das Konzentrat aus der VehiclePro-Reihe von Kärcher mit einer hohen Ergiebigkeit von bis zu 60 Pkw-Wäschen pro Liter.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 200
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 13
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 235.8
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 200l
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 200l
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 200l
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, 200l
Anwendungsgebiete
  • Transportbereich und Geräte
  • Fahrzeug-/Motorwäsche
  • PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder
Zubehör