VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, 20l
Alkalischer Felgenreiniger, hochkonzentriert, stark schäumend und besonders materialschonend. Extreme Reinigungswirkung bei sehr stark verschmutzten Leichtmetall- und Stahlfelgen.
Entwickelt zum Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen wie CW 5 Klean!Star iQ und an SB-Waschplätzen begeistert der hochkonzentrierte, alkalische Felgenreiniger VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 mit höchster Effektivität bei der Beseitigung hartnäckigster Verschmutzungen von Pkw-Felgen aus Leichtmetall oder Stahl. Der Reiniger aus der Serie Klear!Line von Kärcher verfügt dazu über stark schäumende Eigenschaften – die erhöhte Kontaktzeit unterstützt ideal die Entfernung von Bremsstaub, Reifenabrieb, Kalk und Rückständen von Streusalz, auch bei kontaktloser Reinigung. Dabei ist er besonders materialschonend und greift weder die Felgen selbst noch unbeschichtete Betonböden oder Radmulden aus Stahl an. Darüber hinaus überzeugt der Reinigungsschaum mit einer Ergiebigkeit von bis zu 500 Fahrzeugen pro Liter und ist zu über 90 Prozent biologisch abbaubar – Tenside nach EEC 648/2004.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|13
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|22.8
Eigenschaften
- Hochwirksamer Felgenreiniger
- Entfernt zuverlässig Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzrückstände und Kalkflecken
- Materialschonend
- Greift unbeschichtete Betonböden und Rad-Einfahrmulden aus Stahl nicht an
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Über 90 % biologisch abbaubar
- NTA - frei
- Hochkonzentriert
- VDA-konform
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Felgenreinigung