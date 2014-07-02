Fensterreiniger RM 503, 20ml
Fensterreiniger in praktisch dosierter Verpackung zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten, glatten Oberflächen wie Glas, Fenster, Spiegel, Duschkabinen etc. Lässt Regen schneller ablaufen und verzögert die Wiederanschmutzung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (ml)
|4 x 20
|Verpackungseinheit (Stück)
|20
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|225 x 115 x 25
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fenster- und Glasflächen
- Sprossenfenster
- Spiegel
- Glastische
- Duschkabinen aus Glas