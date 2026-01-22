Glasreiniger RM 500, 500ml
Zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten glatten Oberflächen. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Fettfilme, Insekten, Hautfette und Emissionen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (ml)
|500
|Verpackungseinheit (Stück)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Eigenschaften
- Streifenfreie Reinigung
- Äußerst materialschonend
- Frischer angenehmer Duft
- Gute Benetzungseigenschaften
- Auch manuell anwendbar
- Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
- Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Made in Germany
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fenster- und Glasflächen
- Sprossenfenster
- Spiegel
- Glastische
- Duschkabinen aus Glas