Glasreiniger RM 500, 500ml

Zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten glatten Oberflächen. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Fettfilme, Insekten, Hautfette und Emissionen.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (ml) 500
Verpackungseinheit (Stück) 8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Eigenschaften
  • Streifenfreie Reinigung
  • Äußerst materialschonend
  • Frischer angenehmer Duft
  • Gute Benetzungseigenschaften
  • Auch manuell anwendbar
  • Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
  • Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
  • Made in Germany
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Achtung
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Anwendungsgebiete
  • Fenster- und Glasflächen
  • Sprossenfenster
  • Spiegel
  • Glastische
  • Duschkabinen aus Glas