2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1

Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.

Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen mit Innengewinde verbinden - und flexibel mit einem oder zwei aktiven Abgängen nutzen. Dabei können entweder beide Abgänge seitlich oder ein Abgang seitlich und der andere nach oben verlaufen. Anschlussgewinde: G1 (33,3 mm) auf G1 (33,3 mm).

Merkmale und Vorteile
2-Wege-Anschluss-Adapter
  • Schneller Anschluss von Wasseranschlüssen mit Innengewinde an eine Pumpe mit Innengewinde. Zur Nutzung von einem oder zwei aktiven Abgängen. Inkl. Verschlusskappe.
Flexible Montage
  • Optimale Ausrichtung der angeschlossenen Schläuche und Leitungen.
Werkzeugfreie Montage.
  • Für den Anschluss ist kein Werkzeug erforderlich.
Optimiertes Anschlussgewinde
  • Sicheres Abdichten des Adapters ohne Dichtband & Co.
Spezifikationen

Technische Daten

Größen 1" auf 1"
Gewindegröße G1
Durchmesser 1″
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 80 x 128 x 40

Ausstattung

  • Zubehör der Kärcher PerfectConnect Reihe
Anwendungsgebiete
  • Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.
  • Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
  • Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen