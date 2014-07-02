2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1
Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.
Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen mit Innengewinde verbinden - und flexibel mit einem oder zwei aktiven Abgängen nutzen. Dabei können entweder beide Abgänge seitlich oder ein Abgang seitlich und der andere nach oben verlaufen. Anschlussgewinde: G1 (33,3 mm) auf G1 (33,3 mm).
Merkmale und Vorteile
2-Wege-Anschluss-Adapter
- Schneller Anschluss von Wasseranschlüssen mit Innengewinde an eine Pumpe mit Innengewinde. Zur Nutzung von einem oder zwei aktiven Abgängen. Inkl. Verschlusskappe.
Flexible Montage
- Optimale Ausrichtung der angeschlossenen Schläuche und Leitungen.
Werkzeugfreie Montage.
- Für den Anschluss ist kein Werkzeug erforderlich.
Optimiertes Anschlussgewinde
- Sicheres Abdichten des Adapters ohne Dichtband & Co.
Spezifikationen
Technische Daten
|Größen
|1" auf 1"
|Gewindegröße
|G1
|Durchmesser
|1″
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|80 x 128 x 40
Ausstattung
- Zubehör der Kärcher PerfectConnect Reihe
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
- Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen