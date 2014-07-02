Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen mit Innengewinde verbinden - und flexibel mit einem oder zwei aktiven Abgängen nutzen. Dabei können entweder beide Abgänge seitlich oder ein Abgang seitlich und der andere nach oben verlaufen. Anschlussgewinde: G1 (33,3 mm) auf G1 (33,3 mm).