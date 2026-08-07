Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S
Automatische Schlauchtrommel als leicht montierbarer Komplett-Anbausatz. Geeignet für die HDS-Mittel- und Superklasse. Für maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs.
Die automatische Schlauchtrommel bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs. Sie eignet sich für die HDS Mittel- bzw. Superklasse und lässt sich dank des praktischen Komplett-Anbausatzes kinderleicht montieren. Dabei bleiben alle Gerätefunktionen erhalten. Für den Transport kann die Schlauchtrommel wieder bequem abgenommen werden. Der Anbausatz beinhaltet eine automatische Schlauchtrommel, einen Hochdruckschlauch sowie alle erforderlichen Anschlussteile.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|32.5
Lieferumfang
- Schlauchtrommel
- Hochdruck- und Verbindungsschlauch
Kompatible Geräte
Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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