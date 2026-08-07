Kit enrouleur de flexible automatique HDS M/S
Kit d’adaptation complet de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS Medium et Super. Montage ultrasimple, amovible en vue du transport.
Toutes les fonctions sont facilement accessibles. Offre un confort maximal lors de l’enroulement et du déroulement du flexible HP. Comprend : tambour-enrouleur automatique, flexible HP et tous les raccords.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|32.5
Inclus dans la livraison
- Enrouleur de flexible
- Flexible haute pression et de raccordement
Appareils compatibles
Pièces de rechange Kit enrouleur de flexible automatique HDS M/S
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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