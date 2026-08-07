Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss mit Innengewinde verbinden – egal ob auf der Saug- oder Druckseite. Geeignet für Anschlussgewinde G1 (33,3 mm) auf G1 (33,3 mm). Auf einer Seite verfügt der Adapter über ein Standard-G1-Gewinde mit axialem Dichtprinzip (Kennzeichnung [2] auf dem Produkt), auf der anderen Seite über ein Standard-G1-Gewinde mit radialem Dichtprinzip (Kennzeichnung [1] auf dem Produkt). Das radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen. So können zum einen sowohl Zubehöre anderer Anbieter als auch ältere Kärcher Zubehöre (Kennzeichnung [2]) an die Kärcher Pumpen mit radialem Dichtkonzept (Kennzeichnung [1]) angeschlossen werden. Zum anderen können radial dichtende Zubehöre der Kärcher PerfectConnect-Reihe (Kennzeichnung [1]) an alle herkömmlich axial dichtenden Pumpen (Kennzeichnung [2]) angeschlossen werden.