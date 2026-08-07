Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1
L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.
L'adaptateur de raccordement permet de relier rapidement et en toute sécurité une pompe à filetage intérieur à une conduite d'eau à filetage intérieur, que ce soit côté aspiration ou côté refoulement. Convient pour les filetages de raccordement G1 (33,3 mm) sur G1 (33,3 mm). L'adaptateur est équipé d'un côté d'un filetage G1 standard avec principe d'étanchéité axiale (repéré par un [2] sur le produit), et de l'autre d'un filetage G1 standard avec principe d'étanchéité radiale (repéré par un [1] sur le produit). Le principe d'étanchéité radiale PerfectConnect des accessoires BP permet un montage très simple et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille des pompes. Vous pouvez ainsi d'une part relier les accessoires d'autres fabricants et les accessoires Kärcher d'ancienne génération (marquage [2]) aux pompes Kärcher avec principe d'étanchéité radiale (marquage [1]). D'autre part, vous pouvez relier les accessoires à étanchéité radiale de la gamme Kärcher PerfectConnect (marquage [1]) à toutes les pompes à étanchéité axiale traditionnelles (marquage [2]).
Caractéristiques et avantages
Adaptateur de raccordement
- Raccordement rapide de connecteurs d'eau avec filetage interne à une pompe avec filetage interne.
Filetage amélioré
- Jonction en toute sécurité de l'adaptateur
Installation sans outils
- Pas besoin d'outils pour le raccordement
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|36 x 72 x 36
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge