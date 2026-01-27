Pompe de jardin BP 5.000 Garden
La pompe de jardin durable et performante BP 5.000 Garden permet un arrosage écologique et économique du jardin avec de l'eau provenant de sources alternatives telles que les citernes ou les cuves.
Pour un arrosage malin du jardin : grâce à sa puissance d'aspiration et à son débit élevés, la pompe de jardin compacte et durable BP 5.000 Garden de Kärcher permet d'utiliser facilement, en respectant l'environnement et votre budget, l'eau stockée dans des cuves d'eau, des citernes ou autres. Cette pompe robuste possède un faible poids et peut être transportée confortablement grâce à sa poignée ergonomique. La pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance et se raccorde sans outils. Équipée d'une grande pédale, la pompe peut être mise en marche et arrêtée confortablement, sans se fatiguer le dos. Les matériaux de qualité qui constituent cette pompe assurent une longue durée de vie. En outre, une extension de la garantie à cinq ans est possible. En ajoutant un pressostat électronique, la BP 5.000 Garden peut être transformée en une pompe avec fonction Marche/Arrêt automatique afin de pouvoir l'utiliser également pour l'approvisionnement en eau de la maison.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie à 5 ans
Pédale confortableS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Aspiration optimaleLa pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple un réservoir.
Orifice de remplissage séparé
- Remplissage facile avant l'utilisation.
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergononomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|650
|Débit max. (l/h)
|< 5000
|Hauteur de refoulement (m)
|max. 40
|Pression (bar)
|max. 4
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1.5
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6.8
|Poids emballage inclus (kg)
|7.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|372 x 186 x 231
Inclus dans la livraison
- Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1
- Adaptateur de raccord 2 voies pour pompes G 1
Équipement
- Raccord optimisé
- Pédale confortable
- Orifice de remplissage séparé
- Vanne de vidange d'eau
- Poignée de transport ergonomique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
Accessoires
Pièces de rechange BP 5.000 Garden
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.