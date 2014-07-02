Pompe Home&Garden BP 5 Home and Garden
La BP 5 Home & Garden est idéale pour arroser son jardin et alimenter en eau les installations de la maison. Elle est silencieuse et économe grâce à la technologie multicellulaire.
Que ce soit pour l'arrosage du jardin à pression constante, l'alimentation du lave-linge ou des toilettes : la pompe de qualité durable et sans maintenance BP 5 Home & Garden est idéale pour l'approvisionnement en eau non potable à partir de sources alternatives. Grâce à la fonction Marche/Arrêt automatique, la BP 5 se met automatiquement en marche et se coupe à nouveau ultérieurement. En cas d'urgence, la sécurité manque d'eau coupe la pompe et un indicateur de défaut s'allume. Le mécanisme à 4 étages s'illustre par ses performances et son efficacité élevées ainsi que son fonctionnement régulier. À débit égal, la BP 5 Home & Garden nécessite moins de puissance du moteur par rapport aux pompes jet à jet classiques, avec des économies d'électricité d'env. 30 %. Les caractéristiques confort comme la pédale intégrée, les 2 sorties pour le fonctionnement simultané de 2 appareils raccordés et les pieds en caoutchouc insonorisants sont complétées par des caractéristiques de sécurité telles que le préfiltre de série et le clapet antiretour intégré pour un fonctionnement fiable. Kärcher propose une extension de garantie à 5 ans.efficacement une ligne d’arroseurs par exemple. Facile à installer et à utiliser, son amorçage rapide et la large ouverture de remplissage facilitent sa mise en place, écran d’indication de disfonctionnement éventuel, pas d’opérations de maintenance compliquées.
Caractéristiques et avantages
Facilement utilisable pour la maison et le jardin
- Alimente le lave linge tout en générant une pression constante au jardin
Sûr et longue durée de vie
- Avec pré-filtre, claplet anti-retour et protection contre la marche à sec
Pompe multicellulaire
- D'une efficacité d'énergie fantastique et silencieux comme un murmure
Marche/arrêt automatique
- La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement
Aspiration optimale
- La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple un réservoir.
Panneau pour contrôle d'erreurs
- Problèmes de pression ou d'aspiration indiqués
Deux sorties d'eau
- Usage multiple, comme par exemple alimenter le lave linge tout en générant une pression constante au jardin
Manchon de raccordement en T flexible
- Installation flexible - connexion possible de plusieurs tuyaux
Pédale confortable
- S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Poignée ergononomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Débit max. (l/h)
|< 6000
|Hauteur de refoulement (m)
|48
|Pression (bar)
|max. 4.8
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1.85
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12.7
|Poids emballage inclus (kg)
|15.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 540 x 373
Inclus dans la livraison
- Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1
Équipement
- Raccord optimisé
- Pédale confortable
- Fonction automatique de Marche/Arrêt
- Pré filtre et clapet anti-retour inclus
- Sécurité manque d'eau
- Ouverture de remplissage large
- Poignée de transport ergonomique
- Système d'attache du câble électrique
- Panneau pour contrôle d'erreurs
- Deux sorties d'eau
- Socle en caoutchouc rotatif réduisant le bruit
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge
Accessoires
Pièces de rechange BP 5 Home and Garden
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.