Pompe de jardin BP 4.500 Garden
Puissante et durable : la pompe de jardin BP 4.500 Garden est la solution d'entrée de gamme idéale pour un arrosage responsable du jardin à partir de sources d'eau alternatives telles que les citernes, les cuves, etc.
La pompe de jardin compacte, robuste et durable BP 4.500 Garden est parfaite pour se lancer dans l'arrosage du jardin avec de l'eau provenant de sources alternatives telles que les citernes ou les cuves d'eau. Cette pompe s'illustre par une puissance d'aspiration élevée et un débit optimal. Grâce à sa poignée ergonomique et à son faible poids, la BP 4.500 Garden est confortable à transporter. En outre, la pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance et se raccorde sans outils. Équipé d'une grande pédale, l'appareil peut être mis en marche et à l'arrêt confortablement, sans se fatiguer le dos. L'utilisation de matériaux haut de gamme garantit une longue durée de vie. De plus, Kärcher propose une extension de la garantie à cinq ans. Bon à savoir : en ajoutant un pressostat électronique, la BP 4.500 Garden peut être transformée en une pompe avec fonction Marche/Arrêt automatique. De cette façon, l'arrosage du jardin devient encore plus confortable. Mais ce n'est pas tout : la pompe modifiée convient aussi parfaitement à l'approvisionnement en eau de la maison.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie à 5 ans
Pédale confortableS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Aspiration optimaleLa pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple un réservoir.
Orifice de remplissage séparé
- Remplissage facile avant l'utilisation.
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergononomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|550
|Débit max. (l/h)
|< 4500
|Hauteur de refoulement (m)
|max. 36
|Pression (bar)
|max. 3.6
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1.5
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6.4
|Poids emballage inclus (kg)
|7.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|372 x 186 x 231
Inclus dans la livraison
- Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1
Équipement
- Raccord optimisé
- Pédale confortable
- Orifice de remplissage séparé
- Vanne de vidange d'eau
- Poignée de transport ergonomique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
Accessoires
Pièces de rechange BP 4.500 Garden
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.