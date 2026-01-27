Pompe de jardin BP 6.000 Garden
La pompe de jardin BP 6.000 Garden est durable, performante et parfaite pour l'arrosage avec de l'eau en provenance de sources alternatives telles que les citernes ou les cuves.
Grâce à la pompe de jardin BP 6.000 Garden de Kärcher, l'eau collectée dans les cuves d'eau, les citernes, etc. peut être utilisée de manière pratique, écologique et abordable. Cette pompe à eau compacte offre une puissance d'aspiration et un débit élevés. Les matériaux haut de gamme qui constituent cette pompe légère, mais robuste assurent une longue durée de vie. La pompe de jardin ne nécessite aucune maintenance, peut être raccordée sans outils et se transporte très confortablement grâce à sa poignée ergonomique. Autre aspect pratique : équipée d'une grande pédale, la pompe peut être mise en marche et à l'arrêt sans se fatiguer le dos. En outre, une extension de la garantie à cinq ans est possible. Par ailleurs, la BP 6.000 Garden peut être transformée en pompe avec fonction Marche/Arrêt automatique grâce à l'ajout d'un pressostat électronique ; ainsi, elle peut également être utilisée pour l'approvisionnement en eau de la maison.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vieKärcher propose une extension de garantie à 5 ans.
Pédale confortableS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Aspiration optimaleLa pompe de qualité peut sans problèmes aspirer de l’eau à 8 mètres de profondeur, par ex. à partir d’une citerne.
Orifice de remplissage séparé
- Remplissage facile avant l'utilisation.
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergononomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Débit max. (l/h)
|< 6000
|Hauteur de refoulement (m)
|max. 45
|Pression (bar)
|max. 4.5
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1.5
|Tension (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|9.5
|Poids emballage inclus (kg)
|10.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|384 x 204 x 253
Inclus dans la livraison
- Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1
- Adaptateur de raccord 2 voies pour pompes G 1
Équipement
- Raccord optimisé
- Pédale confortable
- Orifice de remplissage séparé
- Vanne de vidange d'eau
- Poignée de transport ergonomique
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
Accessoires
Pièces de rechange BP 6.000 Garden
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.

Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.