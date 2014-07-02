Pompe immergée BP 4 Deep Well
Pompe refoulante immergée BP 4 Deep Well – idéale pour l'utilisation d'eaux provenant de nappes phréatiques à partir de puits (profonds). Avec carter robuste en acier inoxydable, pied d'écartement comme aide à l'installation et interrupteur Marche/Arrêt séparé.
La pompe BP 4 Deep Well a été spécialement conçue pour puiser l’eau à grande profondeur et la refouler plusieurs mètres plus haut avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d’arrosage (jusqu’à 900 m²). Grâce à sa conception ultra fine et à sa robustesse, elle est idéale pour une immersion prolongée dans des forages étroits. La base de la pompe la protège efficacement contre le sable et la boue et son interrupteur à la prise innovant rend son fonctionnement particulièrement simple. Avec l'interrupteur à la prise, pas besoin d’extraire la pompe de l’eau ou de la débrancher pour la contrôler. Le pied de protection situé à la base de la pompe, la protège du sable ou de la boue. Multicellulaire pour une performance supérieure car très peu de perte de débit, fonctionnement silencieux et économe en électricité. Les dimensions réduites permettent d’extraire l’eau des puits etforages de petit diamètre. Le corps de la pompe se compose d’acier inoxydable élimine les risques de corrosion pour une plus longue durée de vie, même en immersion prolongée.
Caractéristiques et avantages
Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de visDurée de vie prolongée et résistant aux chocs
Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôleRaccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.
Pied à la verticale comme support d'installationProtection fiable contre la pollution en baissant et installant la pompe.
Interrupteur M/A à la prise pour plus de facilité
- Emploi pratique et sûr de la pompe.
15 m de filin inclus
- Pour une manutention en toute sécurité de la pompe,
Préfiltre intégré
- Protection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|700
|Débit max. (l/h)
|< 4600
|Hauteur de refoulement (m)
|43
|Pression (bar)
|max. 4.3
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 12
|Diamètre minimal du tuyau pour puits (mm)
|150
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage des raccords
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|15
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|7.1
|Poids emballage inclus (kg)
|11.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|105 x 105 x 710
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible en 1″, ¾″ avec clip de flexible
- Y compris corde de fixation de 30 m
Équipement
- Clapet anti-retour intégré
- Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis
- Pied à la verticale comme support d'installation
- Préfiltre intégré
- Option d'utiliser une corde de fixation
- Commutateur séparé Marche/Arrêt au bout du câble
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de puits
Accessoires
Pièces de rechange BP 4 Deep Well
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
