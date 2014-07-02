Anschlusssatz Basic

Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.

Basic-Anschlusssatz zum passgenauen Anschluss von 1/2"-Wasserschläuchen (13 mm) an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke mit praktischem Klick-System. Der Anschlusssatz ist für alle genannten Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) geeignet.

Merkmale und Vorteile
Inklusive Hahnanschluss
  • Zur schnellen Verbindung der Kupplung mit der Pumpe
Praktisches Klick-System
  • Erleichtert das Verbinden der Schläuche mit der Pumpe
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 79 x 42 x 42
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
  • Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen