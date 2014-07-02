Anschlusssatz Basic
Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.
Basic-Anschlusssatz zum passgenauen Anschluss von 1/2"-Wasserschläuchen (13 mm) an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke mit praktischem Klick-System. Der Anschlusssatz ist für alle genannten Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) geeignet.
Merkmale und Vorteile
Inklusive Hahnanschluss
- Zur schnellen Verbindung der Kupplung mit der Pumpe
Praktisches Klick-System
- Erleichtert das Verbinden der Schläuche mit der Pumpe
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Gelb
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|79 x 42 x 42
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
- Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen