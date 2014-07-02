Basic-Anschlusssatz zum passgenauen Anschluss von 1/2"-Wasserschläuchen (13 mm) an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke mit praktischem Klick-System. Der Anschlusssatz ist für alle genannten Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) geeignet.